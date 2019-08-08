Kupa canavarı Galatasaray
Galatasaray, son 8 sezonda müzesine 14 kupa götürerek önemli bir başarıya imza attı...
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