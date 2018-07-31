Kulüplere transfer yaptırımı gelecek mi? Fikret Orman açıkladı
Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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