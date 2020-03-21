"Kulüpler koronavirüsü gerekçe gösterip kontratları feshedebilir"
Spor Hukuku Uzmanı Alpay Köse, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesini değerlendiren Köre, "Kulüpler koronavirüsü gerekçe gösterip kontratları feshedebilir." ifadelerini kullandı.
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