Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanılığına seçildi.

Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpler Birliği Başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.



TEK ÇEKİMSER OY FENERBAHÇE'DEN

Fikret Orman başkanlık seçiminde 18 kulübün 17'sinin oyunu aldı. Tek çekimser oy kulanan kulüp ise Fenerbahçe oldu.

Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Orman; "Herkese teşekkür ederim. Arkamızdan iyi bir şekilde anılan işler yapmak için uğraşacağız. Hayırlı olsun. Biz elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Aydan aya yapılan toplantılar yerine ay içerisinde daha fazla çalışma yapacağız." dedi