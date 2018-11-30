A Spor yorumcusu Levet Tüzemen Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i koltuğundan indirmek için yaptığını söyledi.