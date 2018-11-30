Kulüpler Birliği'nin açıklaması Yıldırım Demirören'i indirmek için yapıldı
A Spor yorumcusu Levet Tüzemen Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i koltuğundan indirmek için yaptığını söyledi.
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