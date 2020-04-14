Kulüpler Birliği'nden indirim açıklaması!
Kulüpler Birliği Vakfı, corona virüsü tedbirleri doğrultusunda yeni kararlar aldı. Süper Lig kulüplerinin, FIFA'nın tavsiye kararları doğrultusunda, oyuncularla indirim konusunda anlaşma yoluna gideceği açıklandı.
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