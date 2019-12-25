Kulüpler Birliği Vakfı toplandı
Kulüpler Birliği’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda başladı. Toplantının ana konusu VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Ayrıca geçtiğimiz ay TFF tarafından yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılan ve sonrasında tekrar yüzde 30’a indirilen limit aşımı da gündemin diğer maddesi olarak toplantıda konuşulacak.
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