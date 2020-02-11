Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi
Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Süper Lig ekiplerinin temsilcilerine; gerek hakem kararları gerekse atamalar ve VAR konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in toplantı sonrasında açıklamalarının satır başları şöyle:
"Oldukça uzun bir toplantı yaptık. Konular oldukça birikmişti. MHK ile bir araya gelmeyi istedik. Kulüp başkanları olarak kendilerinin sunumunu dinledik. VAR konusunda MHK bizi bilgilendirdi. Oldukça samimi bir toplantı oldu."
"Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk."
"TFF bize bu konuda kısa bir zamanda dönüş yapacak, çalışmalarımıza başlayacağız."
"Son zamanlarda yine ortaya çıkan ırkçılığı konuştuk. Biz kulüpler olarak ırkçılığa en ağır cezanın verilmesini istedik. Tabi bunların yanında da futbol konularında da sohbet ettik. Herkesin konuştuğu bir toplantı oldu. Ben TFF'ye bu konuda teşekkür ediyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının satır başları:
"Kulüplerimizin yeri olmadığı için TFF olarak davet ettik ve 18 kulübünün 17'sinin katılımıyla toplandık. Türk futbolumuzun geleceği açısından bu toplantıların çok önemli olduğu hakkında hemfikir olduk."
"Türkiye ırkçılık konusunda dünyada örnek ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne dek hiçbir ligimizde, basketbolu da katabilirim, ırkçılıkla ilgili hiçbir olay yaşamadık."
"TFF olarak ne gerekiyorsa yapıp tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Tüm arkadaşlar bu konuda federasyonumuza destek verdiler, gerekli çalışmaları yapacağız."
"Son dönemde hakemlerimiz çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ile Alp, Sarvan ve Şimşek'i getirdik, VAR uygulamalarında yapılanları anlattılar. Daha sonra neler yapılacağı konusunda karşılıklı fikri alışverişlerinde bulundular. Süper Lig'de hak edenin şampiyon olmasını umut ediyorum."
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