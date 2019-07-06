Kruse: "İlk hedefim 4. yıldız"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse sarı lacivertli ekipteki ilk hedefinin dördüncü yıldızı kazanmak olduğunu belirtti.
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