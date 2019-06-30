Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu | Video haber
Max Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu. Fenerbahçe en son Robert Enke'yi transfer etmişti.
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