Koray Baloğlu: UEFA ettiği karın yüzde 87'sini kulüplere dağıtacak
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkilemiş ve spor faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. UEFA Başkanı Ceferin de salgından sonra akıllara gelen soru işaretlerine cevap verdi ve ilk hedeflerinin ligleri tamamlamak olduğunu ifade etti. Son gelişmeleri A Spor editörü Koray Baloğlu değerlendirdi. Baloğlu, "UEFA ettiği karın yüzde 87'sini kulüplere dağıtacak" ifadelerini kullandı.
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