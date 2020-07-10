Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki
Konyaspor Basın Sözcüsü Mehmet Güven Öten, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldukları maçın ardından A Spor'a telefonla bağlanarak maçın hakemi Hüseyin Göçek'in kararlarına tepki gösterdi. Öten yaptığı açıklamada "Hüseyin Göçek, Konyaspor'un düşmesi için elinden geleni yapmıştır. Biz kural hatasıyla ilgili federasyona müracaatımızı da yapacağız. Adalet herkese lazım. Hakem tarafından bir kıyıma uğradık ve bu skorla son 3 haftaya giriyoruz" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.