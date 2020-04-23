Konyaspor'dan anlamlı 23 Nisan videosu
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, sağlık çalışanlarının çocuklarının videosunu paylaşarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutladı.
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