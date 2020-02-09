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Konyaspor'da Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Aykut Kocaman'a teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

İttifak Holding Konyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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09 Şubat 2020 , Pazar
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