Konyaspor yönetimi ile Aykut Kocaman görüşecek
Ali Baransel'in moderatörlüğünde düzenlenen Maksimum Spor programına bağlanan A Spor muhabiri İbrahim Doğan, Konya'dan son gelişmeleri aktardı.
Aykut Kocaman ile yönetimin görüşeceğini aktaran Doğan, Aykut Kocaman'ın kalma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti.
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