Konyaspor Muhammet Demir ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Muhammet Demir ile her konuda anlaşma sağladı.
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