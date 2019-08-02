Konyaspor Marin Anicicin transferini böyle duyurdu
Konyaspor, Boşnak stoper Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi bu video ile duyurdular...
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