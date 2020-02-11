Konyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, kötü gidişat sonrasında Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı. İç Anadolu ekibi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getirdi. Yeşil-beyazlı ekipteki son gelişmeleri A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
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