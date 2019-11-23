Konyaspor - Beşiktaş maçının hikayesi! | 23/11/2019
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Konya'da İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezona kötü başlayan siyah beyazlılar, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak olmuştu. Kartal mücadeleyi Burak Yılmaz'ın kaydettiği tek golle kazanarak serisini sürdürdü. İşte maçın hikayesi...
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