Konya'da ligde kalma sevinci! Muhabir gözyaşlarını tutamadı
KonTV spor muhabiri Mustafa Durmuş, Osmanlıspor'un yenilgisi sonrası Konyaspor ligde kalınca gözyaşlarını tutamadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yıllık en yüksek geliri olan futbolcular açıklandı
- Arda Turan'a 16 maçlık cezanın ardından sosyal medya yıkıldı
- Buffon'a sürpriz teklif
- Salah-Mane-Firmino tarihe yazdı
- İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu adayları belli oldu
- İşte Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda alacağı ücret
- UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! 3 büyükler...
- 2014/15 şampiyonluğuyla bu sezon arasında şaşırtan benzerlik