Konoplyanka'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Ukraynalı yıldız futbolcu Yehven Konoplyanka'dan flaş bir paylaşım geldi. Konoplyanka, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen "Come to Beşiktaş" mesajına siyah beyaz renklerle karşılık verdi. Ukraynalı oyuncunun bu cevabı Beşiktaş taraftarları arasında "Transfer tamam" yorumlarına neden oldu.
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