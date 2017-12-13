 Kocaman'ın Valbuena tepkisi – Fotomaç TV
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    Kocaman'ın Valbuena tepkisi

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    Fenerbahçe'de Adana Demirspor 3 asist yapan Valbuena'nın attığı şık gol sonrası Aykut Kocaman'ın tepkisi...

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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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