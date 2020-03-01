Kocaelispor 2-0 Karşıyaka
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında Karşıyaka ile karşılaştı. Kocaelispor'da farkı 2'ye çıkaran golü 29. dakikada Yakup Alkan attı.
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