Kocaelispor 1-0 Karşıyaka
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında Karşıyaka ile karşılaştı. Kocaelispor'u 1-0 öne geçiren golü 6. dakikada Talha Mayhoş attı.
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