Kobe Bryant hayatını kaybetti
20 yıl boyunca Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.
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