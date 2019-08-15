Kjaer'den Fenerbahçe'ye kötü haber
İsmi ?Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun Sevilla'da kalacağını söyledi.
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