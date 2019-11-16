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Kjaer isyan etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer, Atalanta'da forma şansı bulamamasına tepki gösterdi... Danimarkalı oyuncunun devre arasında İtalyan ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor...

Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer isyan etti..

Sezon başında sarı-lacivertli takımın gündemine gelen ancak Sevilla'dan Atalanta'ya kiralık olarak giden Danimarkalı stoper sadece 5 Serie A maçında forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde hiç görev yapamayan Kjaer, durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "Son 3 maçta oynatılmadım. Sakatlık sorunum yok, iyi hissediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Bunu teknik direktörümüz Gasperini de biliyor. Hocamız 3'lü savunma oynatıyor. Ben bu sistemi daha önce tecrübe etmedim ancak Atalanta'ya oynamak için geldim ve ne yazık ki istediğim şansı bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Atalanta'da mutsuz olduğunu gizlemeyen 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetme ihtimali olduğu kaydedildi. Bu durumda, Fenerbahçe'nin ocak ayında Kjaer için yeniden devreye girebileceği belirtildi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, geçtiğimiz hafta İtalya'ya giderek Sampdoria-Atalanta maçını izlemişti. Çizme basını, Volkan'ın burada, eski takım arkadaşı Kjaer ile transfer görüşmesi yaptığını yazmıştı.

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16 Kasım 2019 , Cumartesi
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