Kırmızı çıktı saha karıştı! İşte o görüntü...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çıkan kırmızı karttan sonra saha karıştı. Sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay Arslan arasında yaşanan gerginlik bir anda diğer oyuncuların da olaya müdahale etmesiyle büyüdü. Bu poziyonda Tolgay'ı iterek düşüren Alper Potuk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.