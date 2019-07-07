Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu - Son dakika Diğer Sporlar videoları - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu

Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, final güreşinde rakibi, yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu’yu Er Meydanı’nda yenerek, 2019 yılı şampiyonu oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'ndan 658. gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Güreş kariyerleri boyunca ilk kez Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşen iki iddialı isim kıran kırana güreşti.

Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011-2012 yılı birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, rakibi 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu'yu yenerek, altın kemerin sahibi oldu.

ALTIN KEMER, 'ALTIN' PUANLA GELDİ

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

'ALTIN KEMER' YOLCULUĞU

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

BABASINA VE OĞLUNA ARMAĞAN ETTİ

Müsabaka sonrası mutlu sona ulaşan Ali Gürbüz basın mensuplarına açıklama yaptı. "Buralara zor yıllardan dar yollardan geçerek geldim" diyen Gürbüz galibiyeti oğluna ve rahmetli babasına armağan etti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
07 Temmuz 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN