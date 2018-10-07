Khabib Nurmagomedov 9 yaşındayken bir ayıyla güreşiyor
"Allah sizinleyken sizi kimse deviremez" diyen ve Conor McGregor'u paramparça eden Khabib Nurmagomedov, 9 yaşında ayı ile güreştiği videosu paylaşma rekoru kırdı.
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