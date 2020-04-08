Kevin-Prince Boateng Almanya'ya gitti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, valilik izniyle özel jetle Almanya'ya gitti.
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