Kerem İnan'ın güldüren UEFA Kupası anısı – Fotomaç TV
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    Kerem İnan'ın güldüren UEFA Kupası anısı

    Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroda yer alan Kerem İnan, A Spor'daki Futbol Meydanı programında ilginç bir anısını paylaştı. Seremonide salladığı su şişesi çok konuşulan İnan, "Arsene Wenger kupayı kazanacaklarından çok emindi. Şampanyaları hazırlamışlardı. Biz kazanınca o hareketi yaptım. Hatta Popescu "UEFA Başkanını ıslatacaksın" diyerek bana kızdı" dedi.

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    07 Mart 2018, Çarşamba
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