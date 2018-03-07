Kerem İnan'ın güldüren UEFA Kupası anısı
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroda yer alan Kerem İnan, A Spor'daki Futbol Meydanı programında ilginç bir anısını paylaştı. Seremonide salladığı su şişesi çok konuşulan İnan, "Arsene Wenger kupayı kazanacaklarından çok emindi. Şampanyaları hazırlamışlardı. Biz kazanınca o hareketi yaptım. Hatta Popescu "UEFA Başkanını ıslatacaksın" diyerek bana kızdı" dedi.
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