Kerem İnan'dan 'halı' yorumu! Bu dedikleri hayal ürünü şeyler...
A Spor yorumcusu Kerem İnan, Spor Gündemi'nde çarpıcı açıkalamalarda bulundu. İnan, "Bu dedikleri hayal ürünü şeyler..." yorumunu yaptı.
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