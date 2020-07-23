Kerem Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Galatasaray'ın yeni sezon için anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor formasıyla yıldızlaştı. A Spor'dan canlı yayınlanan 2. Lig play-off maçında Artvin Hopaspor'a karşı hat-trick yapan genç oyuncu, takımını finale taşıyan isim oldu.
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