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Kenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına paylaşımıyla destek verdi. Sofuoğlu, "Hastalığı en az önemseyen ülkelerden biri İtalya'ydı ve bugün İtalya'daki durumu az çok hepiniz duydunuz. Bu anlamda hepimiz gerekeni yapalım, evimizde kalalım." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, yayımladığı videoda, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülkemizde hastalık hızlıca yayılmaya başladı. Bu hastalıktan kurtulmak için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hastalığı en az önemseyen ülkelerden biri İtalya'ydı ve bugün İtalya'daki durumu az çok hepiniz duydunuz. Bu anlamda hepimiz gerekeni yapalım, evimizde kalalım." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, oğlunun da yer aldığı videoyu, "Evimizde kalmamız için güzel sebeplerimiz de var zaten." diyerek tamamladı.

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20 Mart 2020 , Cuma
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