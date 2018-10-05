Kemal Belgin: Mehmet Topal'ı Milli Takıma ayıp olmasın diye kadrodan çıkarmadılar
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Fenerbahçe'de Volkan, Dirar ve Aatıf'ın kadro dışı bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.
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