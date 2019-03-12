Kemal Belgin: "Bu çizgiyi çizen hakemin lisansı iptal edilir"
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Kemal Belgin: "Bu çizgiyi çizen hakemin lisansı iptal edilir"

Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner, A Spor'da yayınlanan 90'A programında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Başakşehir'in bir atağında çekilen ofsayt çizgisini değerlendirdi. VAR odasında çizilen bu çizgiye tepki gösteren Kemal Belgin "Bu çizgiyi kim çizdiyse hakemlik lisansları iptal olur" dedi.

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12 Mart 2019 , Salı
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