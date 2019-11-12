Kemal Belgin: Beşiktaş futbol takımının sahibi Burak mı oldu?
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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