Kayserispor'un yıldızı Cherry oldu
Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunu 10. sırada tamamlayan Kayserispor'da ön plana çıkan isim Cherry oldu.
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