Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Bernard Mensah açıklaması
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Mensah ve Deniz ?Türüç için kendilerine resmi teklif gelmediğini söyledi.
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