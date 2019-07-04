Kayserispor Umut Bulut ile "devam" dedi | Video haber
Kayserispor, sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Umut Bulut ile devam etme kararı aldı.
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