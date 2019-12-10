Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına indi

İşte o açıklamalar:

Bülent Uygun: Öncelikle hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz bugün daha farklı yenerdiniz.

Berna Gözbaşı: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün hem benim hem de sizin onur savaşınızdı. Hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hem dünyaya ne olduğunuzu gösterdiniz. Teşekkürler.