Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına indi
Süper Lig'in 14'üncü haftası kapanış maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor,'u konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleyi tek golle kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik etti. Kayserispor'un Twitter'dan paylaştığı maç sonu konuşması sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İşte o açıklamalar:
Bülent Uygun: Öncelikle hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz bugün daha farklı yenerdiniz.
Berna Gözbaşı: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün hem benim hem de sizin onur savaşınızdı. Hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hem dünyaya ne olduğunuzu gösterdiniz. Teşekkürler.
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