Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına indi - Son dakika Süper Lig videoları, Süper Lig haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına indi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına indi

Süper Lig'in 14'üncü haftası kapanış maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor,'u konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleyi tek golle kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik etti. Kayserispor'un Twitter'dan paylaştığı maç sonu konuşması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte o açıklamalar:

Bülent Uygun: Öncelikle hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz bugün daha farklı yenerdiniz.

Berna Gözbaşı: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün hem benim hem de sizin onur savaşınızdı. Hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hem dünyaya ne olduğunuzu gösterdiniz. Teşekkürler.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
10 Aralık 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN