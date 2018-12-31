Katledilen Muhammed Yücel'in son görüntüleri ortaya çıktı
Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in son görüntüleri ortaya çıktı.
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