Kasımpaşa'dan şok karar! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mustafa Pektemek, Veysel Sarı, Azat, Uğurcan, Karim Hafez, Popov, Veigneau ve Khalili ile yollarını ayırıyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.
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