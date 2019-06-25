Kasımpaşa'dan çifte imza
Lacivert beyazlı ekip 26 yaşındaki Senegalli forvet Mame Baba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kasımpaşa ayrıca, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı sol bek Hafez'i de satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına tekrar kiraladı.
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