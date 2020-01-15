Kasımpaşa'da Mame Thiam zoru başardı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 32. dakikasın Senegalli golcü Mame Thiam adeta zoru başardı. İşte o anlar...
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