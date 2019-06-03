Kasımpaşa ve Üzülmez tarihe geçti
İbrahim Üzülmez'in Kasımpaşa'yla sözleşme imzalamasından sadece 4 saat sonra yolların ayrılması akıllara futbol tarihinin en hızlı ayrılıklarını getirdi.
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