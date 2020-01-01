Kasımpaşa ilk yarıyı 14. sırada bitirdi
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 15 puan ve averajla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa istediği performansı sergileyemedi.
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