Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa Kulübü, gün içerisinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
Kasımpaşa Kulübü, ile bugün 1 yıllık mukaveleye imza atan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak 4 saat sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Üzülmez, "İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı
- Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu
- Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!
- Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi
- Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!
- Dortmund'dan Fenerbahçe'ye transfer!
- Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.