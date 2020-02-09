Kasımpaşa - Galatasaray maçının hikayesi! | 09/02/2020
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçının hikayesi...
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